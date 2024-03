«A piccoli passi abbattiamo le barriere e guardiamo verso una inclusione sociale concreta».

Così si legge in un post su Facebook della fondazione “Be as One” del Cagliari Calcio per annunciare il nuovo «servizio inclusivo» lanciato sui canali social del club rossoblù.

«Nell’ambito della partnership con Intesa Sanpaolo, che supporta il progetto, la conferenza stampa avrà anche la traduzione simultanea nella Lingua dei Segni (LIS) con l’interprete Luciana Ledda», spiega la nota.

Oggi il debutto, con la traduzione Lis delle parole di mister Ranieri in vista della sfida contro la Salernitana.

(Unioneonline)

