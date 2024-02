Nella vittoria per 1-3 della Lazio a Cagliari c'è anche il gol numero duecento in Serie A di Ciro Immobile, che aveva segnato anche il suo primo ai rossoblù quando era al Genoa.

«Se per noi riprende a segnare con regolarità è tanta roba, poi bisogna trovare l'equilibrio per dargli continuità: ha fatto un gol non banale, da posizione difficile, e speriamo possa continuare così», le parole di Maurizio Sarri sul suo capitano. «Se la squadra si diverte in campo spesso diverte anche quelli che guardano, forse abbiamo capito che stavamo perdendo il gusto del divertimento e da qui dobbiamo ripartire. Oggi a tratti l'hanno fatto, era una partita difficile e dovevamo pulirla perché quando è sporca il Cagliari sa fare bene. Su diciotto punti ne ha fatti quindici in casa, nel rendimento interno è una squadra da metà classifica. Siamo stati bravi a riprenderla in mano dopo il gol dell'1-2».

Sarri ci tiene anche a ricordare come ora per la Lazio ci sia la Champions League, contro il Bayern Monaco: «Affrontiamo una delle squadre più forti del mondo, è una partita difficilissima e ai limiti del proibitivo. Ma c'è l'altro verso della medaglia: in tanti vorrebbero essere al nostro posto».

