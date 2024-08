Al CRAI Sport Center la Primavera del Cagliari ha conquistato la prima vittoria in campionato contro il Monza per 3-2.

La gara si è aperta al 3' con Vinciguerra che trova l'1-0 grazie ad un pallonetto. Al 7' Arba mette in mezzo un cross perfetto per Simonetta che impatta di testa, siglando il raddoppio. Al 34' Langella, pescato da Vinciguerra, firma il 3-0. Allo scadere del recupero del primo tempo, Auseklis commette fallo su Longhi e l'arbitro assegna un rigore per i lombardi: sul dischetto Zanaboni che non sbaglia.

In apertura del secondo tempo, al 49', Zanaboni sorprende il portiere del Cagliari, mettendo a segno la sua doppietta personale, che però non basterà per cambiare le sorti della partita. L'ultimo squillo del match è del Cagliari: Trepy, dopo una bella azione, trova lo spazio per calciare ma Ciardi gli nega la gioia.

Cagliari (3-5-2): Auseklis; Cogoni, Pintus, Marini; Arba, Balde, Marcolini, Langella (23' st Franke), Simonetta (42' st Nunn); Vinciguerra (18' st Achour), Bolzan (42' st Trepy). In panchina Sarno, Collu, Saba, Sulev, Ardau, Tronci, Russo. Allenatore Pisacane.

Monza (3-5-2): Ciardi; Postiglione, Domanico, Crasta (1' st De Bonis); Martins (19' st Scaramelli), Berretta (28' st Colombo), Lupinetti, Diene, Capolupo (34' st Gaye); Zanaboni (19' st Nenè), Longhi. In panchina: Vallati, Bagnaschi, Pedrazzini, Azarovs, Miani. Allenatore Brevi.

Reti: 3' pt Vinciguerra, 7' pt Simonetta, 34' pt Langella, 47' pt Zanaboni (r), 3' st Zanaboni.

Arbitro: Vingo di Pisa.

Note: ammoniti Berretta, Nenè, Colombo, Lupinetti, Martins, Marini, Achour. Recupero 2' pt-6' st.

