Il calciomercato condiziona le convocazioni di Claudio Ranieri in vista della sfida di domani, col Cagliari ospite del Bologna (fischio d'inizio dell'internazionale Orsato alle 18.30). Tra i ventidue rossoblù chiamati dal tecnico, infatti, ci sono i volti nuovi di Wieteska e Petagna, mentre non ci sarà Kourfalidis, che da qui alle 20, orario di chiusura delle trattative, potrebbe essere ceduto in prestito. Resta invece a casa per infortunio capitan Pavoletti.

Questa la lista completa dei convocati per domani.

Portieri:

Radunovic, Scuffet, Aresti

Difensori:

Zappa, Di Pardo, Augello, Azzi, Dossena, Goldaniga, Obert, Wieteska

Centrocampisti:

Deiola, Makoumbou, Sulemana, Nandez, Jankto, Prati, Viola

Attaccanti:

Petagna, Luvumbo, Oristanio, Shomurodov

