Un danno irreversibile. È quello che Piero Pelù ha subìto a seguito di un incidente avvenuto in sala di registrazione.

Il rocker fiorentino, 62 anni, l’anno scorso aveva dovuto interrompere il tour e ora spiega quello che è accaduto, in pratica uno choc acustico.

Aveva cambiato le cuffie ma il fonico non avrebbe calibrato bene i valori. Pelù ha perso i sensi. Poi si è ripreso ma non è andato subito a fare i dovuti accertamenti e ha trascurato il problema, diventato poi un acufene. Uno dei disturbi peggiori per un musicista.

Grazie alla tecnologia, però, potrà di nuovo salire sul palco e con i giusti strumenti lo show non ne risentirà.

Nell’intervista rilasciata al Corriere ha parlato anche della sua depressione, seguita allo scioglimento dei Litfiba e alla preoccupazione per i problemi di salute. Fino all’ultimo ha sperato che la band continuasse a suonare insieme ma così non è stato. Pelù si è rivolto a uno specialista per avere un supporto, e questo gradualmente gli sta permettendo di recuperare un po’ di serenità.

(Unioneonline)

