La nuova proprietà dell’Olbia Calcio ha le idee chiare. E intende chiarirle anche ai tifosi e a tutta la città di Olbia.

«Presenteremo la domanda di ripescaggio in Serie C: se dovesse andare a buon fine, costruiremo una squadra per fare i playoff. In caso contrario, faremo la squadra per vincere il campionato di Serie D», spiega Benno Räber.

L’avvocato svizzero è stato il grande protagonista della conferenza stampa convocata per oggi per chiarire i piani della SwissPro, azionista di maggioranza del club gallurese da novembre: accanto a lui l’altro membro del consiglio direttivo dell’Olbia Calcio Klaus Schwerdtfeger, mentre il presidente Guido Surace è intervenuto da remoto dall’Argentina.

In pratica, Räber ha spiegato che la società ha i soldi per pagare i debiti e dare un futuro all’Olbia Calcio, che il progetto per il nuovo stadio, che verrà finanziato da investitori esterni, è già pronto e che con l’ex presidente Alessandro Marino si sta cercando di trovare un accordo. “Non vogliamo fare la guerra a nessuno”, sottolinea Räber. Che a proposito dell’immediato futuro ha aggiunto: “Prima sceglieremo il direttore sportivo, ruolo per il quale stiamo valutando tre profili: il direttore individuerà l’allenatore, e insieme faranno la squadra. Quella dell’anno scorso aveva giocatori validi, ma non era bene assemblata: se qualcuno vouole restare, siamo aperti al dialogo”.

