Il passato ricco di storia e aneddoti, il presente esaltante e un futuro promettente. Questa sera nella nuovissima Hospitality rossoblù è stato presentato il libro “La Torres 2003/2023 è per sempre” scritto da Giovanni Tola.

A fare gli onori di casa il presidente Stefano Udassi, che diverse pagine della storia rossoblù le ha scritte anche da calciatore. «Per me è un orgoglio essere stato chiamato da quei ragazzi che avevano il sogno di comprare la Torres». Quei ragazzi sono i dirigenti di Abinsula, start up di successo internazionale, che tre anni fa gha realizzato quel sogno: «In Europa siamo la squadra di calcio con più ingegneri», ha scherzato il patron Pierluigi Pinna.

Fronte e retro del libro (foto G. Marras)

Il libro edito da Carlo Delfino approfondisce i primi dieci anni di quella che nacque come Società di Educazione Fisica dove si praticavano diverse discipline, dal calcio al tennis, dalla ginnastica alla boxe. Tra aneddoti, foto ricordo e qualche riga per illustrare tutti i campionati, si ripercorre la storia di un club che ha compiuto 121 anni e ora si appresta a cercare di realizzare un altro sogno attraverso i playoff per la promozione in serie B.

© Riproduzione riservata