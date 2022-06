L'allenatore, certo, ma non solo. Oggi in conferenza il dg Passetti e del ds Capozucca torneranno su una retrocessione che lascerà tante cicatrici, ma dovranno anche indicare la strada che il Cagliari dovrà intraprendere per tornare, il prima possibile, nel calcio che conta. Di certo, mercato permettendo, sarà una squadra rivoluzionata, anche se al momento si parla soprattutto di partenze.

Prestiti e scadenze

Il Cagliari ha giocato d'anticipo e ha subito esercitato il diritto di riscatto col Bordeaux per Raoul Bellanova. Che però non rimarrà in Sardegna. A 22 anni e con 31 presenze collezionate, l'esterno ha parecchio mercato, con Inter e Fiorentina in testa. E Bellanova, che la società rossoblù valuta almeno 10 milioni, può essere il primo tesoretto di questo mercato estivo. Altri soldi sono poi in arrivo da Vicario e Simeone. Il portiere verrà riscattato per 10 milioni dall'Empoli, che poi valuterà le offerte in arrivo (Lazio e Fiorentina su tutte), mentre attenzione alla situazione del Cholito. Il Verona dovrebbe esercitare il riscatto versando i 12 milioni pattuiti la scorsa estate. Ma nelle ultime ore è uscito l'interesse della Juventus, che sceglierebbe Simeone per il ruolo di vice Vlahovic: operazione da 15 milioni circa, che i bianconeri verserebbero direttamente al Cagliari, in caso di mancato riscatto dell'Hellas. Tornano al mittente Strootman (Marsiglia), Dalbert (Inter) e Lovato (Atalanta), difficile il riscatto di Grassi (Parma). Per i rientri, Faragò e Cerri potrebbero essere valutati dal nuovo allenatore, come gli “olbiesi” Ladinetti, Boccia, Lella e Biancu, mentre col Brescia si valuta la posizione di Tramoni. Solo di passaggio Miangue (dal Brugge) e Tripaldelli (Spal). Ai saluti anche Ceppitelli, Lykogiannis e Ceter, il cui contratto in scadenza non verrà rinnovato.

Difesa

Rivoluzione che parte dal portiere, con Cragno in uscita (Napoli o Fiorentina, oltre alle piste estere), Radunovic pronto a prendere il suo posto e il giovane Sorrentino (20 anni) del Pescara tra i candidati per il ruolo di dodicesimo. Walukiewicz chiede la cessione (possibile futuro in Bundesliga), Goldaniga piace alla Salernitana, mentre Carboni è finito nel mirino di Sassuolo e gli olandesi del Feyenoord. Probabile il ritorno alla difesa a quattro.

Centrocampo

Altro giro, altra rivoluzione. Conferma in vista per Deiola, che potrebbe ereditare anche la fascia da capitano, mentre si cercherà di trattenere Rog, che ha proposte dalla Germania. Potrebbe essere la volta buona per la cessione di Nandez, col Napoli che potrebbe tornare all'attacco e il neopromosso Monza pronto a fare un'offerta. In entrata, attenzione al giovane Tripi, classe 2002, protagonista con la Primavera della Roma.

Attacco

Anche qui si cambia registro. Joao è pronto all'addio, dopo otto stagioni e 86 reti in rossoblù: il Torino sembra la destinazione più probabile, ma anche la Fiorentina valuta una proposta, base d'asta 10 milioni. Via anche Pavoletti, che potrebbe finire nel mirino del Monza e della Salernitana. Si cercherà una sistemazione per Pereiro, mentre Keita ha proposte in Italia (Samp) ed estero (Turchia e Grecia). In entrata, piacciono Lorenzo Colombo (20 anni, 6 reti con la Spal, di proprietà del Milan) e l'esterno Nicolò Cambiaghi (21 anni, 7 reti col Pordenone, ma sotto contratto con l'Atalanta).

