Il campionato va in letargo fino all'Epifania, ma in casa Cagliari la società non può perdere tempo. La vittoria dello Spezia a Napoli ha mandato di traverso il panettone, perché ora la salvezza per i rossoblù è lontana 6 punti. E alla ripresa la squadra di Mazzarri aprirà il 2022 nel sempre complicato catino di Marassi, contro una Sampdoria rigenerata. E a proposito della ripresa: è vero che il mercato invernale aprirà ufficialmente il 3 (e andrà avanti fino al 31 gennaio), ma è altrettanto vero che il ds Capozucca spera di mettere a disposizione del tecnico i primi rinforzi magari già alla ripresa ad Asseminello, il 29 dicembre.

Emergenza difesa

Dopo la sparata del direttore sportivo nel dopo-Udinese («certi giocatori non meritano di vestire questa maglia»), con la successiva esclusione di Godin e Caceres, prima Mazzarri e poi Giulini, nell'intervista a L'Unione, hanno provato ad abbassare i toni, parlando di scelte tecniche per i due uruguaiani. Il Faraone ha confermato il suo prossimo addio, mentre il “Pelado” lavora alla risoluzione del contratto e potrebbe trasferirsi al Penarol. Due titolari in meno per una difesa che già ha perso per il resto della stagione Walukiewicz. Ecco quindi che la priorità riguarda proprio la retroguardia, dove Mazzarri aspetta 2-3 giocatori pronti all'uso. «Col mercato», ha spiegato il tecnico, «speriamo di poter aggiustare le cose che dobbiamo aggiustare». Magari giocando d'anticipo. Col Sassuolo, è in fase avanzata la trattativa per Edoardo Goldaniga, classe '93, in scadenza a giugno col club neroverde, che lascerebbe partire il difensore (una sola presenza quest'anno) per un indennizzo minimo. Dall'Atalanta, invece, potrebbe arrivare in prestito il giovane Matteo Lovato (classe 2000), rientrato a Bergamo dopo la buona esperienza dello scorso anno a Verona. In questa stagione, per Lovato solo 6 presenze in campionato e una in Champions. Visti i buoni rapporti tra le due società, il Cagliari sarebbe una prima scelta per il giocatore, nel mentre l'Atalanta cercherà un altro difensore per completare l'organico.

Sempre di moda, infine, l'opzione Armando Izzo ('92), poco considerato da Juric al Toro (appena 4 presenze, tre partendo dalla panchina) e ben conosciuto da Mazzarri. Ma Izzo vorrebbe confermare il suo alto ingaggio, circa 2 milioni a stagione, troppi per le casse rossoblù.

Il caso Nandez

Un Cagliari che, come in estate, dovrà cedere per poter acquistare a causa del famigerato indicatore di liquidità. Complicato anticipare i tempi col Verona per il riscatto di Simeone (12 milioni), le casse potrebbero respirare con le uscite dei contratti pesanti di Godin e Caceres e magari una cessione eccellente, come quella di Nandez. Ma per El Leon, in via Mameli, al momento non sono arrivate proposte. Da valutare anche le posizioni di Dalbert e Keita, fin qui deludenti. In entrata, piace l'albanese dell'Empoli Nedim Bajrami ('99), trequartista-mezzala, fin qui 4 gol e altrettanti assist, ma con una valutazione monstre di 10 milioni. Tra gli obiettivi, anche un attaccante, soprattutto in caso di partenza di uno tra Keita e Pavoletti.

Alberto Masu

