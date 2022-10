Cagliari ko nella sfida di Coppa Italia contro il Bologna. I rossoblù condannati da un autogol di Obert su conclusione di testa di Lykogiannis.

Chi sale

Dalla Primavera con furore. Tra i “baby” rossoblù sbarcati in prima squadra, Kourfalidis sembrava essere il più accreditato per potersela giocare in Serie B. Invece è finito quasi subito nel dimenticatoio (nemmeno un-minuto-uno) e ha trovato rifugio proprio nella nuova Primavera (alla quale, tra l’altro, qualche castagna dal fuoco l’ha tolta). La gara di Coppa Italia col Bologna gli ha così permesso di aggiornare il suo talento nel calcio che conta. Dei tre a centrocampo, è stato il più ispirato e il più caparbio al Dall’Ara.

Chi scende

Le scintille nel finale col Brescia sembravano aver accesso un bel fuocherello là davanti. Al primo vero esame, cinque giorni dopo al Dall’Ara in Coppa Italia, è piombato il gelo. Millico, titolare a sorpresa nel tridente anti-Bologna, non ingrana e si fa notare per la prima volta in avvio di ripresa per un fallo in mezzo al campo costato l’ammonizione. Quando poi nel finale sembra voler cercare con maggiore insistenza l’affondo, s’inceppa sistematicamente sul più bello.

© Riproduzione riservata