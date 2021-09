Grande amarezza tra i giocatori del Cagliari per il clamoroso ko subìto nella sfida contro il Genoa.

Una sconfitta arrivata dopo un’ora di prova convincente, che ha portato la squadra di Semplici addirittura sul 2-0, ma con l’incredibile harakiri finale che ha visto il Grifone segnare tre gol e conquistare una rocambolesca vittoria.

Sono pochi i rossoblù che hanno deciso di affidare le proprie riflessioni su quanto accaduto ai loro profili social. Tra loro Keita, che ieri ha fatto il suo debutto da titolare, mostrando da subito buone cose, nonostante la condizione fisica da affinare. “Una domenica di sensazioni contrastanti – sintetizza l’attaccante – Il primo giorno nella mia nuova casa, con addosso la maglia rossoblù, mi ha fatto capire quanto è importante avere i tifosi di nuovo allo stadio. Un’emozione indescrivibile che mi mancava da troppo tempo e mi ha caricato tantissimo”.

"Da una grande emozione a una grande delusione, quella di non aver potuto regalare al popolo del Cagliari la gioia di una vittoria che meritava per il calore con cui ci ha sostenuto fin dal primo minuto”, prosegue Keita. Che conclude: “Da giornate come questa possiamo solo imparare. Mai mollare, restiamo tutti uniti”.

A fargli eco, sul suo profilo Instagram, è Nahitan Nandez: “Solo lavorando molto – dice l’uruguaiano, che ieri è entrato solo a gara in corso – si arriva ai risultati. Tutti insieme con fiducia!”.

E poi Andrea Carboni: “C’è tanta amarezza per il risultato finale e per come si era messa la partita ieri. Non è un grande inizio ma la strada è lunghissima. Continuiamo – chiosa il difensore – a lavorare con umiltà e sempre uniti!”.

