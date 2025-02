Secondo allenamento della settimana per il Cagliari al Crai Sport Center di Assemini. E, come ieri, non era in gruppo Kingstone Mutandwa: l’attaccante è l’unico giocatore con cui Davide Nicola non ha potuto lavorare, visto che ha svolto un personalizzato. Il classe 2003 dalla scorsa settimana convive con una contusione al ginocchio sinistro, che l’aveva già tenuto fuori dalla partita di domenica con la Juventus. Da valutare un suo recupero per il match di Bologna (domenica alle 15), coi felsinei che domani sera avranno il recupero col Milan.

La seduta di oggi ha visto il Cagliari inizialmente impegnato in palestra, con attivazione e lavori dedicati allo sviluppo della forza. Poi il gruppo si è trasferito in campo per svolgere delle esercitazioni tecniche e una serie di partitelle giocate ad alta intensità su spazi ridotti.

Domani allenamento mattutino, sempre ad Assemini.

