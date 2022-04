Cagliari da stasera in ritiro in vista del match di sabato contro il Verona, sfida casalinga fondamentale per la corsa salvezza che si è infuocata con i risultati dell’ultima giornata che hanno fatto tornare in piena corsa Genoa e Salernitana.

Oggi seduta tecnico-tattica ad Asseminello. Attivazione con palla, circuito di rapidità e poi lavoro per reparti con esercitazioni svolte in funzione della gara. A concludere l’allenamento una sessione di calci piazzati e tiri in porta, poi è cominciato il ritiro.

Mazzarri può contare sulla rosa al completo con il rientro dalla squalifica di Lovato. Dubbio in attacco, con il solito ballottaggio Keita-Pavoletti (il senegalese è partito titolare nelle ultime due), mentre a centrocampo scalpita Rog, pronto a partire titolare dopo diversi scampoli di partita in cui ha mostrato continui miglioramenti. La sua qualità a centrocampo potrebbe essere davvero un’arma in più per la squadra rossoblù.

Per l’Hellas l’ultima seduta di allenamento prima del match, venerdì mattina, si svolge a porte chiuse.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata