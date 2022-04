Cagliari in ritiro ad Asseminello, da venerdì, in vista della gara di domenica contro il Genoa, match quanto mai determinante nel rush finale per la salvezza. La proposta del ritiro è partita direttamente dalla squadra, evidentemente desiderosa di trovare la concentrazione giusta per affrontare la sfida di Marassi nel migliore dei modi.

Senza lo squalificato Lovato, mister Mazzarri recupera però Ceppitelli: da oggi il centrale è tornato in gruppo.

In ripresa anche Rog che, dopo il "personalizzato" di ieri, oggi si è allenato parzialmente con i compagni. Allenamento invece a parte per Nandez, Goldaniga e Obert.

In casa Genoa, il tecnico Blessin non potrà contare sugli indisponibili Rovella, Cambiaso, Czyborra e Vanheusden, mentre da valutare restano ancora le condizioni di Stefano Sturaro, che ha lavorato in parte da solo e in parte con il gruppo.

