E’ sempre più emergenza in casa Cagliari. Rossoblù a pezzi in vista della sfida contro la Fiorentina, falcidiati da Covid, infortuni e squalifiche.

Ora è a rischio anche Naithan Nandez: l’uruguaiano nel match di Coppa contro il Sassuolo ha subito una botta alla coscia nei minuti finali, ieri ha tentato di smaltirla nella seduta di scarico ma niente da fare.

Oggi il Leon rossoblù si è dovuto arrendere a non si è allenato con i compagni: una seduta personalizzata che a 48 ore dalla partita non fa presagire nulla di buono.

Mazzarri, oltre agli squalificati Pavoletti e Carboni, deve fare a meno dei soliti infortunati Rog, Walukiewicz e Strootman, di Keita impegnato in Coppa d’Africa e dei positivi. Che sono Lovato, Aresti, Grassi, Bellanova, Lykogianis, Cavuoti, Cragno e Deiola.

La buona notizia è che Ceppitelli è tornato parzialmente in gruppo: non è detto che giochi dal 1’ assieme ad Altare e Goldaniga, Obert è pronto a partire titolare nel terzetto difensivo davanti a Radunovic. Sulle fasce spazio a Zappa e Dalbert, a centrocampo l’unico sicuro di scendere in campo è Marin. Poi c’è l’incognita Nandez e gli altri a disposizione del mister sono Ladinetti, Kourfalidis e Oliva. In avanti spazio a Joao Pedro e Pereiro, in alternativa Gagliano.

