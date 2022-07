Primo test stagionale oggi per il nuovo Cagliari di Liverani, dopo una settimana di preparazione, contro una selezione di giocatori sardi di Prima e Seconda Categoria.

Il fischio d’inizio è fissato per le 18 nel campo 1 del centro sportivo di Assemini (già esaurito il limite massimo di capienza) con diretta televisiva su Videolina (sul digitale terrestre).

Sotto i riflettori il capitano Joao Pedro (che attende ancora di conoscere il suo futuro) e Nandez (pure lui in uscita, in teoria), ma anche Pavoletti (fresco, a sua volta, di rinnovo del contratto), i nuovi Viola e Di Pardo (l’ultimo arrivato Carboni deve avere ancora il tempo di prendere le consegne) e i tanti giovani presenti in questo ritiro (quale occasione migliore, per loro, per convincere l’allenatore e la società a confermarli).

Indisponibili Rog e i due portieri Radunovic e Ciocci.

