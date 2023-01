Il Cagliari continua a cercare il centrocampista di gamba e il difensore centrale richiesti da Ranieri per colmare le lacune nell’organico. Il diesse Bonato è al lavoro su più fronti, i nomi in agenda restano quelli emersi negli ultimi giorni.

Per rinforzare il centrocampo l’obiettivo più ambito è sempre Martin Hongla, 24 anni, del Verona cresciuto nella cantera del Barcellona. Il camerunense è però finito nei radar di alcune società di Serie A, spagnole e dei turchi del Fenerbahçe a Cagliari si trasferirebbe volentieri, per il blasone del club e per poter lavorare con Ranieri, ma preferirebbe qualcosa di più rispetto alla Serie B. C’è da aspettare, insomma, in attesa dell’affondo risolutivo. E non è immediato. Le alternative, tuttavia, non mancano: nelle ultime ore sono salite le quotazioni del ventiduenne francese del Torino Michel Adopo: anche lui risponde alle caratteristiche richieste da Ranieri e arriverebbe in prestito. In questo senso, continua a non dispiacere pure l’ascolano Marcel Buchel, 31 anni, nazionale del Liechtenstein, che pareva diretto alla Spal, dove ora si fa largo la suggestione Nainggolan: il tecnico De Rossi vorrebbe poter disporre del suo vecchio compagno di squadra alla Roma, anche se il Ninja non ha perso le speranze di tornare al Cagliari.

Per la difesa, l’obiettivo più pregiato, per tecnica ed esperienza, resta Omar Colley, che ha già lavorato con profitto con Ranieri alla Sampdoria. Ha 30 anni ma anche diversi estimatori in Serie A e qualcuno all’estero. Chissà. Intanto sono sempre in piedi le piste che portano ai cremonesi Chiriches e Bianchetti, su cui sono in corso valutazioni, e sul leccese Tuia.

In attesa della chiusura di qualche intesa, il Cagliari prepara la sfida con il Cittadella di domani alle 16.15. Arbitrerà Daniele Rutella di Enna.

© Riproduzione riservata