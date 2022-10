Brutte notizie per il portiere del Cagliari Ciocci. Il giovane guardiano dei pali rossoblù si è fermato proprio alla vigilia della gara col Brescia: gli accertamenti strumentali e la visita del professor Salvi hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Per Ciocci, ora, ci sarà da studiare i tempi per l'intervento all'arto infortunato.

Fiato sospeso anche per Goldaniga. Il difensore, uscito nell'intervallo di sabato per una botta al ginocchio destro, anche questo pomeriggio è rimasto a riposo. Il dolore è forte, l'arto resta gonfio: nel suo caso si dovrà attendere per una visita specialistica.

Per il resto, il Cagliari prepara la sfida di giovedì in Coppa Italia col Bologna (stadio Dall'Ara, ore 21, arbitro il pescarese Camplone). A parte Goldaniga e Ciocci, tutti presenti, compreso Rog, ormai pienamente recuperato.

