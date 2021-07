Il Cagliari ha annunciato che i giovani calciatori rossoblù Gianluca Contini, Francesco Cusumano e Christos Kourfalidis hanno firmato il loro primo contratto da professionisti con il club.

Gianluca Contini, classe 2001, nato in Toscana ma di origini sarde, ha chiuso il campionato 2020-21 con 18 reti, un bottino che gli è valso il titolo di capocannoniere del Primavera 1. Si lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2023. Giocherà in prestito la prossima stagione tra le fila del Legnago.

Francesco Cusumano, nato a Palermo (2001), è un difensore fisico arrivato nel Settore giovanile nell'estate 2016, poi l'esperienza in prima squadra nell'Olbia (stagione 2018-19), quindi ha continuato il suo percorso di crescita nella Primavera del Cagliari (41 gare). Ha firmato con il club sino al 30 giugno 2022, con opzione per le prossime due stagioni sportive: contestualmente si trasferisce in prestito alla Vis Pesaro sino al termine della stagione.

Christos Kourfalidis, nato a Salonicco, e' un centrocampista classe 2002. Dopo aver giocato nell'Under 17 del Cagliari nella stagione 2018-19, si è trasferito in prestito in Serie D nel Foggia dove ha totalizzato 24 presenze. Rientrato alla base, è stato tra gli artefici della salvezza ottenuta dalla Primavera con tre gare di anticipo. Ora la firma sul suo primo contratto da professionista: sarà rossoblù sino al 30 giugno 2023.

