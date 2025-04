La Fiorentina si rilancia anche per la zona Champions League. La vittoria di oggi a Cagliari permette ai viola di riprendere tre punti alla Juventus, sconfitta a sorpresa a Parma. «Siamo in lotta per una posizione importante e in Europa: vuol dire che abbiamo fatto un grande lavoro», dice Raffaele Palladino. «Questa è stata una settimana molto particolare, anche per gli spostamenti. Aver ribaltato la partita non era facile: la squadra ha messo in campo cuore, maturità, grinta e mentalità, tutto quello che aveva. Penso sia la vittoria di un grande gruppo, che ha superato tante difficoltà in settimana e non voleva alibi».

I viola sono riusciti a prendersi i tre punti nonostante il forfait all’ultimo di Moise Kean, che è dovuto andare a Parigi per un lutto familiare. «Dedichiamo questa vittoria a lui, che non era con noi per motivi familiari, e ai nostri tifosi che oggi non c’erano ma domenica saranno al nostro fianco», sottolinea Palladino. «Ora dobbiamo fare l’ultimo mese al meglio, perché vogliamo portare la Fiorentina il più in alto possibile».

Oltre alla questione Kean, la Fiorentina ha avuto anche diversi problemi logistici. Che Palladino ribadisce: «Abbiamo preparato la partita quattro giorni, non avevamo materiale per allenarci e siamo rimasti qua. La squadra è stata forte di testa e sotto tutti i punti di vista: non sono bravo io, ma i ragazzi che sono entrati in campo senza ascoltare niente e nessuno. Hanno pensato solo a fare una grande prestazione e vincere». I viola si sono dovuti allenare nel centro sportivo del Cagliari: «Ringrazio Nicola per la disponibilità, ci hanno messo in condizioni di fare un allenamento».

