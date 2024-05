Cagliari e la Sardegna salutano Claudio Ranieri.

Alle 20.45 cala il sipario sulla stagione 2023-24 dei rossoblù, chiusa trionfalmente con la salvezza conquistata con una giornata d'anticipo, in virtù del successo sul campo del Sassuolo dello scorso weekend.

Il match contro la Fiorentina della Domus è poco più di una festa, ma per i viola continua ad avere una certa rilevanza: in caso di sconfitta nella finale di Conference League, giocherebbe un ruolo importante in chiave europea.

Queste le scelte ufficiali di formazione dei due tecnici, Claudio Ranieri e Vincenzo Italiano:

Cagliari (4-4-1-1): Scuffet; Zappa, Mina, Obert, Augello; Nandez, Deiola, Prati, Luvumbo; Viola; Lapadula.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Ikoné, Barak, Castrovilli; Belotti.

