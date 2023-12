È stato, per valutazione, il miglior arbitro dello scorso campionato di Serie A. Ma i precedenti coi rossoblù di Fabio Maresca, che dirigerà Cagliari-Empoli sabato, sono un disastro. I sardi lo hanno incrociato già dodici volte, vincendo in una sola occasione e perdendo addirittura dieci partite, spesso con pesanti passivi. Uno dei ko, in particolare, è rimasto impresso nella mente della tifoseria isolana. È il Cagliari-Lazio del 16 dicembre 2019, quando la squadra di Maran, in piena corsa Champions, si trovava in vantaggio contro i biancocelesti. Poi il recupero infinito concesso proprio da Maresca e la rimonta laziale tra il 93’ e il 98’, che diede inizio a un’interminabile serie di risultati negativi che spezzarono il sogno europeo.

Questo il programma completo della diciottesima giornata di campionato:

Venerdì

18.30 Fiorentina-Torino (La Penna)

18.30 Napoli-Monza (Di Bello)

20.45 Genoa-Inter (Doveri)

20.45 Lazio-Frosinone (Feliciani)

Sabato

12.30 Atalanta-Lecce (Manganiello)

15.00 Cagliari-Empoli (Maresca)

15.00 Udinese-Bologna (Orsato)

18.00 Milan-Sassuolo (Marinelli)

18.00 Hellas Verona-Salernitana (Mariani)

20.45 Juventus-Roma (Sozza)

Classifica

Inter 44, Juventus 40, Milan 33, Bologna 31, Fiorentina 30, Roma 28, Napoli 27, Atalanta 26, Lazio 24, Torino 24, Monza 21, Lecce 20, Genoa 19, Frosinone 19, Sassuolo 16, Hellas Verona 14, Udinese 14, Cagliari 13, Empoli 12, Salernitana 9.

