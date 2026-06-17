Il primo colpo del Cagliari per la nuova stagione è il «giovane del 2007 dall’Inghilterra» di cui avevano parlato il presidente Tommaso Giulini e il nuovo direttore sportivo Pietro Accardi, nella conferenza stampa di lunedì a Sa Manifattura. Si tratta di Demi Akarikari, centrocampista inglese di origini nigeriane in arrivo dall’Everton.

Akarikari è in scadenza di contratto al 30 giugno, perciò il suo approdo a Cagliari avverrà da svincolato a parametro zero. Su di lui c’era l’interesse anche di altri club, ma la società rossoblù ha fatto valere la sua proposta. Domani sono previste le visite mediche.

Di Akarikari, senza nominarlo, aveva parlato così Giulini: «Il direttore Carta e il direttore Accardi stanno lavorando su un 2007 che arriva dall’Inghilterra, che pensavo venisse esclusivamente per la Primavera. Invece, parlando con Pietro, ho capito che arriva per la prima squadra perché per il percorso che fanno in altri Paesi si aspettano a quell’età di giocare».

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