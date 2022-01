Nel giorno di apertura del calciomercato invernale il Cagliari ufficializza l’arrivo di Matteo Lovato. Il difensore ha firmato, si trasferisce in prestito dall’Atalanta sino al termine della stagione 2021-22.

Nato a Monselice (Padova) il 14 febbraio 2000, fa il suo esordio tra i professionisti proprio con la maglia del Padova in Serie C il 25 agosto 2019. A suon di buone prestazioni iniziano a notarlo le squadre di Serie A, l’Hellas Verona lo acquista a titolo definitivo nella finesta di mercato invernale della scorsa stagione.

Poi arriva il Covid a ritardarne l’esordio nella massima serie, che arriva il 18 luglio contro quell’Atalanta che lo acquisterà al termine della stagione 2020-21, dopo 25 presenze nella squadra scaligera.

Con l’Atalanta fa il suo esordio anche in Champions League, subentrando in corsa nella sfida contro il Manchester United. Centrale di piede destro, bravo in marcatura e preciso in fase di impostazione, è un punto fermo della Nazionale Under 21.

Con lui e Goldaniga (è quasi fatta) il club di Giulini punta a rivoluzionare la difesa dopo le epurazioni di Godin e Caceres e l’infortunio di Walukiewicz.

