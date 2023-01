Non è ancora ufficialmente un giocatore del Cagliari, ma nel pomeriggio sbarcherà in aeroporto per diventarlo: Paulo Azzi, classe ‘94, terzino con il buon vizio di saltare l’uomo, è atteso a Elmas per le 14,30.

Il brasiliano (14 presenze in serie B), proveniente dal Modena, è il rinforzo per il settore di sinistra nel nuovo gruppo a guida Claudio Ranieri: non un prestito, ma un acquisto a titolo definitivo.

Ieri le prime visite mediche a Villa Stuart, oggi ulteriori controlli in terra sarda.

Primo innesto per la ripartenza, quindi. Mentre il gruppo continua la preparazione in vista della sfida di sabato alla Unipol Domus contro il Como, alle 14: ieri doppia seduta, tra palestra per lo sviluppo della forza e campo.

