Il Cagliari alza i ritmi in vista della sfida di sabato a Bari.

Oggi Ranieri ha torchiato i rossoblù, impegnati ad Asseminello con una doppia seduta di allenamento, tra palestra (mattino) e campo (pomeriggio). Buone notizie per Barreca, che ha smaltito la gastroenterite che lo aveva messo ko prima della gara col Benevento. Passi avanti anche per Kourfalidis, parzialmente in gruppo e con l’obiettivo del recupero completo magari già nella seduta di domani pomeriggio.

La lista degli indisponibili resta però ancora lunga e con percentuali di recupero prossime allo zero. Out Nandez e Deiola, che puntano a tornare abili e arruolabili a marzo, ancora in personalizzato Di Pardo, Viola, Pavoletti e Falco. A Bari sarà out anche Altare, che oggi il Giudice sportivo ha fermato per un turno dopo l’espulsione rimediata sabato scorso.

Domani si torna in campo al pomeriggio, lasciando la mattina il campo centrale a disposizione della Primavera.

