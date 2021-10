Il campionato è fermo, ma il Cagliari continua ad allenarsi duramente agli ordini di Mazzarri, che cerca di sfruttare proprio la sosta per dare la sua impronta ad una squadra spaesata, in crisi di gioco e di risultati. Ultima in classifica e ancora senza vittorie in questo campionato.

Oggi il tecnico ha diretto una doppia seduta di allenamento ad Asseminello.

La giornata di lavoro è cominciata con dei test atletici, a seguire una serie di esercitazioni che hanno abbinato tecnica e tattica. Ancora tattica nel pomeriggio, poi tutti si sono concentrati su lavori finalizzati allo sviluppo della forza. Infine, alcune conclusioni a rete.

Mancano i nazionali, una decina. Sono rientrati in gruppo Dalbert e Farias, mentre Ceppitelli, Ceter e Walukiewicz hanno continuato nel lavoro personalizzato.

