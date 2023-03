Da domani il Cagliari farà scattare l'operazione Sudtirol. I rossoblù, dopo due giorni di riposo, si ritroveranno ad Asseminello per iniziare la settimana che porta alla sfida con la squadra di Bisoli, terza forza del torneo.

Ranieri aspetta i rientri dei nazionali Lapadula (in campo ieri nei secondi 45' dell'amichevole persa 2-0 dal suo Perù con la Germania), Makoumbou, Obert e Kourfalidis.

Attenzione anche all'infermeria. Si spera di avere buone notizie per Rog e Luvumbo, che sembrano prossimi al ritorno in gruppo dopo aver smaltito i rispettivi infortuni (elongazione al polpaccio per il croato, affaticamento ai flessori per l'angolano), mentre è probabile che Pavoletti debba attendere ancora prima di poter tornare in gruppo.

