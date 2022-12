Per Nunzio Lella primo gol con la maglia del Cagliari, quello che ha chiuso il 2-0 contro il Cosenza di questo pomeriggio.

In sala stampa, il centrocampista rientrato in rossoblù dopo l'esperienza in Primavera e tre anni in prestito all'Olbia mostra tutta la sua gioia: «Noi giovani cerchiamo sempre di dare il massimo in allenamento, poi l'allenatore fa le sue scelte. L'importante è farsi trovare pronti: io, Kourfalidis, Luvumbo e Obert lo stiamo facendo». Per lui oggi sesta presenza in stagione col Cagliari, è subentrato al 72' proprio a Kourfalidis.

Nuovo tecnico. Alla ripresa dopo la sosta Lella troverà un nuovo allenatore, Claudio Ranieri. Il classe 2000 è molto contento di poterlo avere come suo tecnico: «Una notizia bellissima poter lavorare con uno come lui, che ha vinto la Premier League. Dispiace per Liverani ma sono cose che accadono».

Sul gol che ha chiuso i conti all'Unipol Domus: «Avevo detto a Pereiro che avrei segnato, sono andato ad abbracciarlo. Mi è stato sempre vicino in questi mesi, per me è il numero uno. L'ho dedicato alla mia famiglia, che mi è sempre stata vicina anche nei momenti di difficoltà. A Cagliari sono tornato con l'obiettivo di giocare».

