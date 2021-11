Cagliari a Verona senza due pilastri della difesa.

Contro l’Hellas al Bentegodi non ci sarà infatti Alessio Cragno, che sta per diventare di nuovo papà e che ha ricevuto dunque un permesso speciale per motivi familiari.

Ma alla retroguardia rossoblù mancherà anche Diego Godin, ancora infortunato.

Non una buona notizia per Mazzarri, che dovrà cercare soluzioni per fermare gli avanti della squadra veneta, a cominciare dal grande ex Giovanni Simeone, partito fortissimo in maglia gialloblù, con ben 9 gol in 14 partite.

Per i rossoblù, dopo la smacco contro la Salernitana, è ancora imperativo fare punti e il mister potrebbe riproporre quasi in toto la formazione scesa in campo alla Unipol Domus contro i campani, con Radunovic tra i pali (convocato però anche D’Aniello, estremo difensore della Primavera). Davanti al portiere la coppia Ceppitelli-Carboni, con Caceres ad agire sulla destra, in un possibile 3-5-2.

Davanti, invece, l’intoccabile Joao Pedro, affiancato da Keita oppure da Pavoletti, a segno contro la Salernitana e scalpitante per una maglia da titolare.

Trapela anche l’ipotesi di un tridente, che però Mazzarri potrebbe riproporre solo a partita in corso.

(Unioneonline/l.f.)

