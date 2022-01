Probabile che la formazione sia la stessa di Genova e di martedì nella sfida contro il Bologna, ma questa volta Walter Mazzarri ha qualche freccia in più al proprio arco in vista della partita di domenica all’Olimpico contro la Roma.

Il tecnico rossoblù avrà di nuovo a disposizione Nandez, che si è lasciato alle spalle il Covid e da mercoledì si sta allenando in gruppo nel tentativo di recuperare una condizione fisica accettabile per poter essere della partita. L’uruguaiano sarà quasi sicuramente convocato, ma non è detto che parta titolare.

In difesa si può contare su Goldaniga, abile e arruolato dopo aver superato anche lui il Covid e aver ufficializzato il trasferimento in seguito alle visite mediche. L’ex Sassuolo ha preso la numero 3 ed è subito a disposizione. Vale lo stesso discorso di Nandez: sarà convocato ma non è detto che parta dal 1’, Mazzarri potrebbe anche confermare la fiducia ad Altare, in crescita e affidabile nelle ultime due partite.

Un altro ballottaggio è a sinistra tra Lykogiannis e Dalbert: il brasiliano insidia il greco, partito titolare nelle ultime due sfide.

Sabato pomeriggio la partenza per la Capitale, domenica alle 18 la partita: obiettivo, confermare il momento positivo con le due vittorie che hanno riacceso la corsa salvezza e tentare il blitz sul campo di una Roma ferita dal 3-4 in rimonta contro la Juventus che, unito alla sconfitta del 6 gennaio con il Milan, ha quasi definitivamente spento le speranze Champions di Mourinho.

