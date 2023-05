Manca sempre meno alla super-sfida dell’Unipol Domus: alle 20.30, il Cagliari di Ranieri scenderà in campo per l’andata della semifinale dei playoff di Serie B. Per i rossoblù, il match arriva in un giorno speciale.

Ricorre oggi, infatti, il 103esimo anniversario dalla fondazione del club, avvenuta proprio il 30 maggio del 1920. Il club sardo ha voluto ricordare la ricorrenza con un post sui propri profili social, suonando la carica in vista della partita col Parma: «103 anni di passione e orgoglio. Siamo il Cagliari, oggi è il nostro compleanno: stasera, nella nostra casa, festeggiamolo insieme».

Dal canto suo, anche il Parma ha caricato l’ambiente sui propri social. Nelle pagine del club, si vede un fotomontaggio con lo skyline cagliaritano, e i giocatori emiliani in arrivo con le moto d’acqua. La frase di accompagnamento è tutto un programma: «Il viaggio continua stasera».

(Unioneonline/L.Ne.)

