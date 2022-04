Mentre il Cagliari continua a leccarsi le ferite dopo la batosta rimediata al Friuli contro l’Udinese, in casa rossoblù arrivano buone notizie dall’infermeria: Walter Mazzarri ritrova infatti – oltre a Marko Rog e Sebastian Walukiewicz, tornati in campo per alcuni minuti dopo il lungo infortunio –anche Leonardo Pavoletti e Razvan Marin, che si sono finalmente negativizzati dopo lo stop per la positività al Covid-19.

Buone notizie dunque in vista della sfida contro la Juventus (dove non ci sarà invece Grassi, espulso negli ultimi minuti della sfida della Dacia Arena), anche se resta grande l’amarezza per la figuraccia della Dacia Arena.

Ad Assemini oggi si è tenuto il faccia a faccia tra il tecnico e i giocatori. Mazzarri – come annunciato ieri nel dopo partita - ha parlato a lungo con la squadra per chiedere una reazione e una svolta in vista delle ultime sette partite del torneo che decideranno le sorti delle squadre impegnate nella corsa salvezza.

Non è escluso un ritiro anticipato proprio in vista della gara con la Juve.

