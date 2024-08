Cagliari in gol a un passo dall'intervallo nella partita della seconda giornata di Serie A col Como. Proprio al termine del primo tempo segna Piccoli: è 1-0 per i rossoblù.

Nicola col 3-5-2, debutto stagionale per Mina ultimo rientrato dalle nazionali. Fàbregas nel 4-4-2 schiera il solo Dossena della folta colonia di ex, in panchina gli acquisti degli scorsi giorni.

Ospiti subito in gol con Belotti, ma è in fuorigioco e viene annullato. La prima vera occasione è quindi al 13’ con Luvumbo, da destra si accentra e colpisce il palo. Dopo il cooling break (32’) occasione per Cutrone, bravo Scuffet a distendersi sul suo destro dai venti metri.

Al 39’ un cross di Luvumbo deviato da Alberto Moreno quasi si infila all’incrocio, ma la palla termina sulla parte alta della rete. Il gol arriva cinque minuti dopo: segna Piccoli, che di testa anticipa Reina su sponda aerea di Luperto sfruttando una copertura molto approssimativa di Barba. Subito dopo rischia anche Scuffet in uscita alta, lo salva Mina.

QUI LA DIRETTA DELLA PARTITA

© Riproduzione riservata