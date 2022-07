Daniele Conti ha presentato le dimissioni dal ruolo di Coordinatore tecnico della Primavera del Cagliari.

Ad annunciarlo è stessa società che sottolinea di accogliere “con rammarico” le dimissioni, “improvvise e dettate da ragioni personali”.

“Dal 2016, dopo aver indossato la maglia del Cagliari per 16 anni, Conti è entrato a far parte dell’Area Tecnica – precisa il Cagliari Calcio -. Le sue qualità umane, unite all’esperienza e al forte senso di appartenenza ai colori rossoblù sono state una risorsa preziosa, in particolare nella scoperta, crescita e valorizzazione dei giovani, che in lui hanno visto un’autentica guida”, quindi il saluto affettuoso: “Nell’esprimergli un sentito ringraziamento per quanto fatto in questi anni”, il club “auspica di poter lavorare di nuovo insieme in futuro”.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata