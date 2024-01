Quella col Bologna Matteo Prati non la sentiva come un derby, lui che è di Ravenna, ma come una partita decisiva per dimostrare il valore del Cagliari.

E così è stato: «Volevamo dare una svolta, iniziando al meglio il girone di ritorno. Ora dobbiamo dare continuità a Frosinone», le sue parole su quanto pesino i tre punti conquistati oggi dai rossoblù. «Questa è una vittoria per la classifica, aver battuto una squadra quinta ci dà più consapevolezza. È un segnale per tutta la corsa salvezza».

Il centrocampista classe 2003 è contento per quanto fatto: «Avevamo lasciato punti per strada, non avevamo approcciato bene ma dopo il pari abbiamo preso fiducia. Il mio ruolo? Ranieri mi chiede tanto lavoro sporco, ma mi piace».

