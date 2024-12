Il Cagliari esce con gli applausi dalla Domus, dopo la sconfitta per 0-1 contro l’Atalanta. E poteva esserci qualcosa in più, se non fosse stato per le parate di Carnesecchi: «Abbiamo giocato da grande squadra», gonfia il petto Davide Nicola. «Abbiamo affrontato due squadre nelle ultime due che hanno totalizzato mi pare sedici vittorie. Guardo sempre il livello delle avversarie, finire entrambe le partite con la sensazione che potevamo prendere due punti è bello. Devo dare consapevolezza ai ragazzi: lavorando come stiamo facendo prima o poi si ottiene ciò che meriti».

A livello tattico, Nicola spiega come ha voluto affrontare la capolista: «Non è che ci mettiamo a quattro o a tre, abbiamo un sistema di gioco ormai consolidato che permette la possibilità di costruire coi terzini o i braccetti. Zappa, Mina e Luperto modificano in corso d’opera a seconda di chi si incontra. Loro avevano un 3-4-2-1 che diventava 3-4-1-2 e noi dovevamo impostarci diversamente». Sul rigore chiesto in chiusura di primo tempo. «Sono episodi che accadono, ma non mi va di ridurre una buona prestazione a un singolo episodio: saranno gli arbitri a giudicare».

