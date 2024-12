È Marco Carnesecchi il migliore in campo di Cagliari-Atalanta, il cui primo tempo finisce 0-0. Alla Domus il portiere dei bergamaschi nega per tre volte il vantaggio ai rossoblù.

Segui qui la diretta del secondo tempo di Cagliari-Atalanta.

Primo quarto d'ora senza emozioni, al 19' Luvumbo lancia Piccoli che parte dalla sua metà campo - e quindi in posizione regolare - ma una volta in area lo rimontano due difensori dell'Atalanta. Un minuto più tardi Brescianini si libera per calciare col sinistro in area, il suo diagonale rasoterra non esce di molto.

Protesta il Cagliari al 33': Deiola entra in area da destra, rimpallo con Kossounou che tocca anche col braccio destro ma per Pairetto e il Var è tutto regolare.

Fra il 39’ e il 40’ Carnesecchi fa una doppia parata sensazionale per salvare il risultato. Prima, su girata di controbalzo di Piccoli, la palla si impenna e lui in tuffo evita l’1-0. Poi, una trentina di secondi dopo, si oppone a una giocata in verticale e soprattutto salva sulla successiva battuta a colpo sicuro di Zortea. E non è da meno al 42’, quando ferma Piccoli che si era inserito in area da posizione centrale ed era riuscito a calciare.

Al riposo dopo due minuti di recupero.

