Finalmente buone notizie per Ranieri. Che dopo Barreca (ieri), oggi ha ritrovato in gruppo anche Kourfalidis. Il centrocampista greco ha smaltito la botta al fianco che lo aveva costretto a lasciare il campo dopo neanche 20' sabato, contro il Benevento.

Un recupero che porta un minimo di scelta per la linea mediana, dove restano assenti Deiola, Nandez e Viola. Ancora in personalizzato e indisponibili per la trasferta in Puglia anche Di Pardo, Falco e Pavoletti, oltre allo squalificato Altare.

Nel pomeriggio di oggi, la squadra è stata impegnata in una serie di esercitazioni e nella partitella finale a campo ridotto. A seguire, anche il Cagliari, come tutte le società di B, ha partecipato all'annuale incontro, in modalità online, con l'Aia (Associazione italiana arbitri). A rappresentare il club rossoblù il tecnico Ranieri, il ds Bonato, il segretario generale sportivo Stagno e capitan Pavoletti.

