Nuovo caso di Covid nel gruppo squadra del Cagliari Calcio.

Si tratta di Andrea Carboni, risultato positivo all’ultimo tampone effettuato.

Lo ha comunicato il club rossoblù, spiegando che il difensore “vaccinato, è asintomatico ed è stato subito posto in isolamento”.

È l’ennesimo contagio che si registra ad Asseminello in questo gennaio, con mister Mazzarri che nel primo scorcio di 2022 ha dovuto letteralmente fare i salti mortali per preparare gli impegni di campionato.

In queste ore si aspetta pweò la negativizzazione di Lykogiannis e Cavuoti. Poi una serie di altri test per sapere chi riuscirà a tornare a disposizione in vista della sfida del 6 febbraio contro l’Atalanta.

