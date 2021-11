Cagliari al lavoro senza i nazionali in vista della ripresa del campionato, che vedrà i rossoblù impegnati nella 13esima giornata contro il Sassuolo, in trasferta al Mapei Stadium.

Una sosta che permetterà a Mazzarri di recuperare gli acciaccati Luca Ceppitelli, Damir Ceter, Dalbert, Sebastian Walukiewicz e Keita Baldè, che proseguono il lavoro personalizzato ma che il tecnico spera di poter avere nella lista degli arruolabili, ma che – per contro – impegnerà le energie di molti uomini chiave. Non di Alessio Cragno - convocato in azzurro ma in tribuna contro la Svizzera – ma quelle di Razvan Marin (in campo 90 minuti nello 0-0 di ieri sera della sua Romania contro l’Islanda), degli under 21 Bellanova, Carboni e Obert, e soprattutto degli uruguaiani Diego Godin, Gaston Pereiro, Martin Caceres e Nahitan Nandez, impegnati oltreoceano contro l’Argentina e poi contro la Bolivia.

Proprio Nandez in questi giorni è tornato al centro dei gossip di mercato. Il suo procuratore è tornato a spingere per la sua partenza dalla Sardegna a gennaio e lo stesso centrocampista vorrebbe presto indossare la maglia di una squadra in lizza per competizioni di prestigio. E i nomi delle pretendenti ad aggiudicarsi le giocate del Leon sarebbero ancora quelli in auge nelle puntate precedenti della telenovela che lo riguarda. Ovvero Inter e Napoli, che già lo hanno corteggiato la scorsa estate.

