A cinque giorni dalla sfida contro la Juventus, il Cagliari torna in campo per l’amichevole con la Nuorese allo stadio Franco Frogheri. Alle 15 il test per i rossoblù, con una buona occasione per non perdere il ritmo partita.

Giornata di gara anche per gli otto “sardi” impegnati con le rispettive nazionali. Ad aprire le danze, in contemporanea con l’amichevole, Eldor Shomurodov, che col suo Uzbekistan affronterà la trasferta in Turkmenistan. Alle 17 la volta di Obert, che a Nitra giocherà in Slovacchia under 21-Croazia under 21.

Alle 18.30 ancora un match giovanile, con l’azzurrino Prati che sfiderà i pari età del San Marino: avrebbe dovuto essere della sfida anche Oristanio, ma un infortunio l’ha obbligato a dare forfait e tornare in Sardegna.

In serata gli ultimi due match: alle 20 Luvumbo gioca con l’Angola contro Capo Verde, mentre un’ora dopo sarà il Perù di Lapadula a scendere in campo contro la Bolivia.

