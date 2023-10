Ferma la Serie A, il Cagliari resta a riposo e riprenderà gli allenamenti ad Asseminello martedì pomeriggio.

Nell'ultima settimana, Ranieri ha lavorato senza ben otto nazionali, ma due di questi saranno di rientro in anticipo rispetto al previsto.

Hatzidiakos, infatti, ha saltato la gara della Grecia con l'Irlanda per una botta alla coscia rimediata durante la rifinitura. E così gli staff medici della nazionale e del Cagliari si sono accordati per far rientrare in anticipo il difensore, che verrà così valutato in Sardegna.

Rientro anticipato anche per Luvumbo. L'attaccante non ha ancora recuperato completamente dall'affaticamento muscolare che lo ha costretto a saltare la Fiorentina e a partire dalla panchina con la Roma. E così, dopo esser rimasto a riposo nella prima amichevole dell'Angola col Mozambico, anche Zito è rientrato alla base.

