Il Cagliari a caccia della prima vittoria stagionale, dopo il pareggio casalingo contro lo Spezia e la sconfitta in casa Milan.

Alla Unipol Domus, nella sfida valida per la terza giornata di campionato, arriva il Genoa fermo ancora a zero punti, dopo le sconfitte nelle prime due partite contro Inter e Napoli.

Semplici deve fare a meno di Strootman e Godin. Lascia in panca Nandez, stremato dagli impegni in Nazionale, e si gioca subito la carta Keita, con Pavoletti che resta in panchina. C’è anche l’esordio di Grassi dal primo minuto, per un undici titolare che si compone così, con un 3-5-2: Cragno, Walukiewicz, Ceppitelli, Carboni, Zappa, Marin, Deiola, Grassi, Dalbert, Joao Pedro, Keita.

Anche l’ex Davide Ballardini risponde con lo stesso modulo: Sirigu, Biraschi, Maksimovic, Criscito, Sabelli, Sturaro, Rovella, Toure, Cambiaso, Pandev, Destro.

Dirige la partita Luca Pairetto.

SEGUI LA DIRETTA MINUTO PER MINUTO

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata