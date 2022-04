“Non si è ancora fatto niente, dobbiamo andare a Genova per fare una grande partita e conquistare il risultato. Nel primo tempo abbiamo dominato, ma siamo stati precipitosi nell'ultimo passaggio. Ora testa alla prossima, la salvezza può valere come due scudetti".

Commenta così Walter Mazzarri la preziosissima vittoria del Cagliari per 1-0 contro il Sassuolo, arrivata grazie a un gol di Deiola.

Il tecnico si gode anche Marko Rog, entrato nel secondo tempo proprio al posto di Deiola e parso ancora in miglioramento: “Ci è mancata la sua qualità e forza nella giocata. Lo devo centellinare, ma è un grande acquisto", ha spiegato ai microfoni di Sky.

Contro gli emiliani Mazzarri ha lanciato dall’inizio il tandem d’attacco Joao Pedro-Keita. A proposito di quest’ultimo il mister rossoblù ha spiegato: “È tornato dalla Coppa d'Africa, doveva aspettare il suo momento ma si è impegnato sempre molto in allenamento. È stato troppo precipitoso in area, ma per me ha fatto una grande gara".

Con questi tre punti pesantissimi la salvezza ora è più vicina: "Sono venuto a mettermi nei guai.

Quando ho accettato, ho sottovalutato le difficoltà. A Reggio la salvezza dal -15 fu definita festa Scudetto. Questa può valere due Scudetti, per farvi capire lo stress", ha concluso il tecnico del

Cagliari nel post-partita.

(Unioneonline/l.f.)

