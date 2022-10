Squadre di nuovo in campo. Triplo cambio per il Bologna: dentro Arnautovic, Soriano e Orsolini per Zirkzee, Ferguson e Barrow.

Costante e crescente pressione del Bologna nei primi dieci minuti, Schouten impegna Aresti dalla distanza. Ma il risultato resta invariato.

Quarto cambio per il Bologna al 59’: De Silvestri prende il posto di Posch.

Al 67’ per il Cagliari dentro Pavoletti e Dossena per Lapadula e Capradossi.

Diverse occasioni sprecate, poi è il Bologna a passare in vantaggio al 69’: Lykogiannis di testa dopo un calcio d’angolo, la palla rimbalza su Obert e supera Aresti.

Dopo che Thiago Motta ha richiamato in panchina Schouten per lasciare spazio a Dominguez, al 76’ cambia ancora anche Liverani: Luvumbo e Cavuoti per Pereiro e Viola.

Dagli uomini di Liverani non arriva alcuna reazione efficace, a tenere il pallino del gioco sono sempre i padroni di casa, che vanno vicino al raddoppio con Dominguez al 93’. Palla di poco alta sulla traversa.

Il Cagliari ha cercato di rimanere in partita ma il risultato non cambia dopo 4 minuti di recupero: il Bologna vince 1-0.

IL PRIMO TEMPO

Si chiude a reti inviolate il primo tempo del Dall'Ara tra Bologna e Cagliari per l'ultima gara dei sedicesimi di Coppa Italia.

Un Cagliari sperimentale, quello schierato al via da Liverani, con Aresti in porta, Zappa, Obert, Capradossi e Barreca in difesa, Lella, Viola e Kourfalidis in mezzo, Pereiro (con la fascia da capitano), Lapadula e Millico davanti.

Inizio al piccolo trotto e con tanti errori, ma è il Bologna che ci prova, al 6' con Sansone e all'11' con Zirkzee, ma Aresti è sempre pronto all'intervento. La squadra di Liverani cerca soprattutto di difendersi e al 18' è ancora Aresti a intervenire sul colpo di testa di Bonifazi, su azione d'angolo. Nella prima mezz'ora, il Cagliari si vede solo con due tentativi da lontano di Barreca e Kourfalidis che vanno di molto fuori.

Al 33' ancora sinistro in diagonale di Sansone e ancora la pronta risposta di Aresti, tornato in campo dopo oltre due anni (ultima partita con l'Olbia il 30 giugno 2020). Al 38', a sorpresa, il Cagliari sfiora il vantaggio: sinistro dal limite di Barreca e palla che si ferma sulla traversa di Bardi.

Da un brivido all'altro, al 39' Schouten infila un incerto Aresti, ma l'arbitro Camplone annulla per fuorigioco segnalato dal Var. E il primo tempo si chiude così sullo 0-0.

