Ladri in azione nella notte fra venerdì e sabato nella casa dei suoceri di Domenico Berardi, calciatore del Sassuolo e della nazionale di Mancini.

Il furto, con un bottino da quantificare, è avvenuto a alle porte di Sassuolo, in provincia di Modena.

Durissimo lo sfigo sui social di Francesca Fantuzzi, la moglie del numero dieci neroverde, che ha denunciato l'accaduto segnalando come uno dei ladri sia ben visibile nelle riprese delle telecamere di sicurezza.

"Questa è una storia per i nostri amici ladri che sicuramente ci seguite sui social – spiega Francesca su Instagram – e sapevate che eravamo tutti quanti via. Volevamo dirvi che siete delle m***e, che purtroppo uno di voi è tanto visibile e si riesce a vedere il volto. Tutti i filmati sono stati dati alla Polizia”. La donna ha concluso: “Trovo questa cosa schifosa, entrare in casa di qualcuno, come non sapeste che le persone non tengono più nulla in casa, entrate giusto per far casino a cercare non si sa cosa. Speriamo di non vedervi mai più. E poi ancora che cercate soldi sotto al materasso?”.

Al momento del furto la moglie di Berardi era al mare insieme al figlio e proprio ai genitori vittime dell'accaduto.

Sul posto, dopo che è scattato l'allarme, si è recato proprio il calciatore, avvertito dalla Polizia.

Indagano gli agenti del commissariato di Sassuolo.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata