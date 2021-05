Finale di campionato sfortunato per Artur Ionita. Il giocatore moldavo, ex Cagliari, è infatti uscito dal campo in lacrime nel corso di Benevento-Crotone, dopo uno scontro di gioco con un avversario.

Per lui un colpo, sembra al ginocchio, che l’ha costretto a chiedere la sostituzione e che verrà valutato nelle prossime ore.

Il centrocampista ha provato a rimettersi in piedi e a continuare, ma dopo qualche secondo si è girato verso la panchina di Pippo Inzaghi facendo cenno di non riuscire a continuare.

Poi l’uscita dal campo, tra le lacrime, dopo solamente un quarto d’ora di gioco.

