“Sono molto contento di essere qui e ringrazio la società per la fiducia e i compagni che mi hanno accolto benissimo".

Sono le parole di Raoul Bellanova, nuovo acquisto del Cagliari, a disposizione di mister Semplici.

Terzino destro, classe 2000, ex Bordeaux ed ex Pescara, Bellanova è sbarcato in Sardegna (in prestito proprio dai girondins) “per – ha detto - mettermi in gioco e penso che questa sia la piazza perfetta per farlo”.

In rossoblù, ha aggiunto Bellanova, le “sensazioni sono positive”. Quanto alle sue caratteristiche, Raoul si descrive così: “Sicuramente ho una grande velocità nell’attaccare gli spazi aperti e penso di avere anche qualità nell’uno contro uno. Ma ho tanto da migliorare. Qui però ho trovato l’ambiente giusto”.

Al Cagliari, prosegue Bellanova, ci sono “giocatori esperti, che possono essere un esempio e noi giovani dobbiamo apprendere il pio da loro”.

Quanto alla fiducia di Semplici per poter trovare il campo, da titolare o da subentrante, il neoacquisto rossoblù spiega: “Bisogna lavorare giorno per giorno e poi partita dopo partita si vedrà. Io mi alleno al 100 per cento e aspetto solo la chiamata del mister”.

(Unioneonline/l.f.)

