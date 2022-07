"Sono contentissimo di essere all'Inter, dato che sono interista sin da bambino".

Sono le prime parole di Raoul Bellanova, da Milano, dove ha sostenuto le visite mediche propedeutiche alla firma del contratto che darà ufficialmente il via alla sua nuova avventura con la maglia nerazzurra.

L'esterno, cresciuto nelle giovanili del Milan, è arrivato nel capoluogo lombardo dal Cagliari con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.

Di lui ha parlato in queste ore, rilasciando dichiarazioni a Tuttosport, l’ex mister rossoblù Walter Mazzarri.

"Ha un grande cambio di passo ed è migliorato anche in fase difensiva. È un giocatore ormai completo. Con la gamba che ha, con una squadra che gli consente di inserirsi, può fare più gol di quelli che ha fatto fino a ora. Però è ancora giovane e ha l’età dalla sua parte: non deve però sentire le pressioni, in quel caso può diventare un giocatore veramente importante”, le parole dell’ex tecnico del Cagliari.

